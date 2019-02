- Der er i forvejen en lokalplan, som siger, at der kan laves flere byggegrunde vest for Søgårdparken, hvor den seneste udstykning har været, og hvor der nærmest ikke er flere grunde tilbage, siger Arne Thomsen.

Hejnsvig: Det er en seriøs udfordring, at der mangler byggegrunde i Hejnsvig. Det mener et af byens lokale byrådsmedlemmer, Arne Thomsen (S), som på førstkommende møde i teknik- og miljøudvalget vil tage problematikken op.

Foretrækker Søgårdparken

Alternativt foreslår det lokale byrådsmedlem, at der kan udstykkes nye byggegrunde langs Billundvej. Det er et forslag, der, hvis det skal føres ud i livet, vil kræve mere arbejde, end hvis der skal laves flere grunde ved Søgårdparken, som også er Arne Thomsens førsteprioritet.

- Vi har hørt nogle snakke om, at langs Billundvej kunne man også bygge. Det er landbrugsjord i dag, så det vil kræve, at jorden bliver opkøbt, og der bliver lavet en ny lokalplan, hvis det skulle blive aktuelt, siger Arne Thomsen, som derfor helst ser, at kommunen kommer i sving med at lave flere udstykninger ved Søgårdparken.

- Jeg foretrækker Søgårdparken. Det er der, jeg synes, der er de mest spændende byggegrunde. Der er området mere kuperet, hvis det er meget fladt ved Billundvej, siger han.

Arne Thomsen påpeger desuden, at byrådet bør forsøge at påvirke boligforeningen til at bygge nye lejeboliger i Hejnsvig.