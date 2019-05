Politiker på Tour de Kreds

Billund: Lørdag 18. maj var det sydjysk valgte folketingsmedlem, Anni Matthiesen fra Venstre, på en såkaldt "Tour de Kreds". Et koncept, som politikeren har startet for at komme tættere på alle dele af sin valgkreds.

- Jeg mener, det er vigtigt at komme rundt i alle dele af min valgkreds. Derfor har jeg arrangeret en Tour de Kreds, hvor jeg på én dag besøger en række byer i min valgkreds. For selvom jeg har en geografisk stor kreds, så kan det godt lade sig gøre at nå hele vejen rundt, siger Anni Matthiesen i en pressemeddelelse.

Anni Matthiesens valgkreds, Vejen-kredsen, er en stor kreds, der både dækker over Vejen og Billund Kommune. Hun var blandt andet med på en fisketur ved Foldingbro.

"Mit slogan her i valgkampen er: Anni Matthiesen - tæt på dig. Jeg vil gerne have, at borgere ved, at de kan ringe eller skrive, hvis de møder en problemstilling, der kræver en politisk løsning, siger folketingsmedlemmet.

Anni Matthiesens besøgte også Markedsdagen i Hejnsvig, var på virksomhedsbesøg hos Sydvestjysk Porte i Føvling og kom rundt med hestevogn i Rødding by.