Politiker om uheldsramt kryds: - Krydset skal undersøges nærmere

Per Nyhus, formand for miljø og teknik, har bedt forvaltningen om at undersøge krydset Kærbækvej og Morsbøl Skolevej. Han kender selv krydset.

Grindsted: Ingen penge til større ændringer. Det var i første omgang beskeden fra kommunen i forhold til henvendelserne omkring krydset Kærbækvej og Morsbøl Skolevej.

Til gengæld er der planlagt fældning af træer, der kan give bedre oversigtsforhold - og måske vil der blive gjort endnu mere ved krydset.

Per Nyhus (DF), formand for miljø- og teknikudvalget, har i hvert fald netop bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne nærmere, så krydset kan blive mere sikkert.

- Hvis man tager udgangspunkt i Morsbølvej- Morsbøl Skolevej kan fuld stop-skilte måske hjælpe, siger Per Nyhus, der dog ikke vil komme med en løsning i telefonen.

Han kender selv krydset og har en fornemmelse af, at der er sket en del uheld i krydset, der ikke er blevet registrerede, og for år tilbage har Per Nyhus selv prøvet at stå på bremsen i krydset.

Tidligere har der også været meget snak om krydset Juellingsholmsvej-Ølgodvej.

- Her blev der lavet en vejforskydning, selvom der var en del kritik af det, og det fungerer rigtig godt i dag, siger Per Nyhus.