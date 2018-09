Politiker efter kritik af bureaukratisering: Vi forenkler reglerne

- Vi har en ambition om vækst og udvikling i hele Danmark, og siden valget i 2015 har regeringen gjort det lettere at være virksomhed i Danmark. For blot at nævne nogle få tiltag har vi indført skattelettelser, lavet en liberalisering af planloven, der giver mere frihed til kommunerne og virksomhederne samt en afgiftssaneringspakke, som afskaffer flere gakkede afgifter og forenkler regler. Det er alt sammen noget, som gør det nemmere at være virksomhed i Danmark, siger Anni Matthiesen.

Her sagde grundlægger og ejer af Aktiv Leg, Erik Poulsen, at han i høj grad vil foretrække afbureaukratisering frem for skattelettelser, når politikerne skal hjælpe de mindre erhvervsdrivende.

Regler bliver forenklet

Anni Matthiesen påpeger, at alle borgere i landet har haft mulighed for at komme med forslag til regler, der bør ændres, og at regeringen på netop den baggrund vil forenkle en meget lang række overflødige regler.

- Det skal være lettere at være borger i Danmark, og det skal være lettere at være virksomhed i Danmark. Af den grund igangsatte vi meld en regel-kampagnen, hvor borgere kunne komme med forslag til regelforenklinger. Det har været en stor succes, og som et resultat heraf vil regeringen imødekomme over 300 af disse forslag. Jeg håber derfor, at Aktiv Leg også gjorde brug af denne mulighed. Ellers kan jeg love, at jeg gerne bringer budskabet videre til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, siger Anni Matthiesen.

Virksomheden Aktiv Leg i Hejnsvig er en familievirksomhed, som beskæftiger sig med produktion af redskaber til legepladser. Virksomheden beskæftiger seks medarbejdere.