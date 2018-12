Politiker blev fejlagtigt nægtet at besøge plejehjem

En præcisering af reglerne for byrådsmedlemmers besøg på kommunale institutioner viser, at det var en fejl, at socialdemokratisk byrådsmedlem for et år siden blev nægtet besøg på et kommunalt plejecenter.

Nu har piben imidlertid fået en anden lyd. Byrådet har præciseret retningslinjerne for politikerbesøg på kommunale institutioner, og de slår fast, at et medlem af byrådet kan besøge kommunale institutioner, som vedkommende har lyst til.

I efteråret 2017 - en lille måneds tid før, vælgerne skulle sammensætte et nyt byråd - blev det socialdemokratiske byrådsmedlem Simon Nicolajsen Jørgensen af en leder på et kommunalt plejecenter inviteret på besøg på det pågældende plejecenter. Det blev dog aldrig til noget, for ved den lejlighed lød kommunens tolkning af reglerne, at et medlem af byrådet kun kan tage imod en sådan invitation, hvis hele byrådet bliver inviteret med.

Billund Kommune: Et medlem af byrådet kan i sit virke som byrådsmedlem frit besøge enhver af Billund Kommunes institutioner. Det lyder både banalt og logisk, men tolkningen af reglerne har tidligere dannet baggrund for uenigheder.

Ingen valgkamp

Det glæder den unge socialdemokrat, at han nu - omend med mere end et års forsinkelse - har fået medhold i, at han ikke burde være blevet forhindret i sit besøg.

- Jeg er glad for, at kommunen har fundet ud af, at den procedure, vi har haft, ikke har været korrekt. Jeg har hele tiden ment, at loven skulle tolkes sådan, at ethvert byrådsmedlem frit kan besøge institutioner. Det er jeg glad for, at vi nu er enige om, lød det fra Simon Nicolajsen Jørgensen i forbindelse med, at et enigt byråd nikkede ja til præciseringerne.

Det kan dog stadig få en betydning, hvis besøget på den kommunale institution foregår så tæt på et valg, at besøget kommer til at udvikle sig til valgkamp. Da det blot var en måned før valget, at Simon Nicolajsen Jørgensen fik nej til sit besøg på et plejecenter, ville argumentet om valgkamp kunne findes frem.

- Hvis man begynder at føre valgkamp, er det en anden sag. Det var der, vi havde problemet, da vi senest havde sagen oppe at vende, lød det fra borgmester Ib Kristensen (V).