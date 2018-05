Politiets opråb til hede-turister: Hold jer nu væk

Randbøl: Sydøstjyllands Politi melder om, at natten til søndag er gået planmæssigt på Randbøl Hede, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang, efter en kæmpe naturbrand brød ud i området fredag middag.

Brandfolkene er stadig i gang med at slukke det sidste flammer. Årsagen til, at ilden stadig ulmer, er, at det varme vejr har efterladt heden knastør, og derfor blusser branden stadig op rundt omkring på det to gange fire kilometer store areal.

- Ilden blusser stadig op ind imellem i små lommer, så situationen er den samme som lørdag, og vi forventer stadig, at det kan tage nogle dage at få slukket ilden helt, forklarer vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen til Vejle Amts Folkeblad.

Han understreger, at branden er under kontrol, men af hensyn til det videre slukningsarbejde har han en kraftig opfordring til de borgere, der weekenden igennem er kørt til heden for selv at få syn for sagen.

- Vi beder på det kraftigste folk om at holde sig væk fra området. Det er egentlig en af vores største udfordringer lige nu. Der er mange, der er kørt herud for at se, hvad der sker, men brandfolkene, der arbejder i området, skal have plads på vejene til at komme rundt, så det er meget vigtigt, at folk ikke kører herud, fastslår han.

Politi og brandvæsen ophævede afspærringen af Bøgvadvej lørdag aften, men vejen blev spærret igen klokken seks søndag morgen af hensyn til slukningsarbejdet.

Det er endnu uklart, hvad der har startet branden.