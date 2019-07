Politiet var i Vorbasse: Du må ikke køre fuld på elløbehjul

Vorbasse: Alle ved, at man ikke må køre bil i alkoholpåvirket tilstand. Det må man heller ikke på et elløbehjul, og det fik en 22-årig mand fra Esbjerg at vide, da han torsdag nat klokken 00.36 blev stoppet på Søndergade i Vorbasse.

- Vi har haft fokus på det, siden elløbehjulene kom frem. Vi vil gerne sende et signal om, at vi ikke accepterer, at man ikke overholder færdselsloven, siger Mikkel Ross, fungerende vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.