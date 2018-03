Politiet rykker ind på rådhuset om en måned

Et par detaljer mangler endnu et falde på plads, inden Sydøstjyllands Politi kan rykke ind med fast bemanding på Grindsted Rådhus. Politiet forventer, at de kan rykke ind den 1. maj. Arkivfoto.

Grindsted: Om en god måneds tid skulle Sydøstjyllands Politi gerne være klar til at rykke permanent ind på rådhuset i Grindsted. - Vi er ret sikre på, at vi kommer til at starte i Grindsted omkring den 1. maj, men vi skal stadig have de sidste aftaler på plads med kommunen. Det bliver godt, men der går lidt tid, inden vi er i gang, fortæller chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen fra Sydøstjyllands Politi. Planen er, at to betjente skal have kontor på rådhuset i Grindsted, hvorfra de skal sørge for, at politiet bliver mere nærværende i området. Der bliver endvidere arbejdet på, at der også i Billund - udover de politifolk, som betjener lufthavnen - skal være to betjente til at deltage i det lokale politiarbejde.

Fakta For at øge politiets kendskab til lokalområdet vil Sydøstjyllands Politi give to politifolk fast arbejdssted på Grindsted Rådhus. Der arbejdes endvidere på den mulighed, at to øvrige politifolk kan få fast arbejdssted i Billund.



Bliver klar til 1. maj Ifølge avisens oplysninger har stillingerne som betjente med base i Billund og Grindsted været slået op internt i politiet - men interessen i at rykke mod vest skulle være stærkt begrænset. Det er dog ikke noget, som chefpolitiinspektøren ønsker at bekræfte. - Vores interne rekrutteringsproces vil jeg overhovedet ikke kommentere. Vi er klar på det aftalte tidspunkt, men vi er ikke helt færdige med at lukke aftalen, siger Klaus Munk Nielsen, der ikke mener, det bliver et problem at få personale til de nyoprettede stillinger i politikredsens vestlige hjørne. - Den største udfordring er logistisk. Jeg er ikke bekymret for, om vi når at blive klar, men som sagt mangler de endelige aftaler med kommunen at falde helt på plads. De er blandt andet i gang med at gøre lokaler i stand til os, siger han.