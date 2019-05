Politiet havde travlt: 90 blev sigtet i færdselsrazzia

I alt blev 44 personer taget for at køre for hurtigt. 42 fik et klip i kørekortet, mens én fik en betinget frakendelse af kørekortet. En enkelt fik en ubetinget frakendelse. Det var en 28-årig mand fra lokalområdet, som var ude for at teste sin netop indkøbte motorcykel. På den blev han taget med en fart på 107 kilometer i timen på Vejlevej, hvor den maksimalt tilladte hastighed er 60 kilometer i timen.

Billund Kommune: Ikke færre end 166 personer oplevede torsdag eftermiddag eller aften at blive standset af politiet et sted i Billund Kommune. Færdsels- og patruljeafdelingen under Sydøstjyllands Politi havde nemlig besluttet sig for at lave en større trafikkontrol overalt i kommunen, og det kom der en masse gevinster ud af.

Det var ikke fordi, politiet var efter ham, at han kørte ind i de to skilte. Han var simpelthen bare uopmærksom.

Vejskilte pløjet ned

Flere fik også bøder for at tale i mobiltelefon under kørslen. Det gjaldt blandt andet en mand, som betjentene bemærkede, da han ved SuperBrugsen kom kørende i en gummiged. Manden var tilsyneladende mere opmærksom på sin samtale end på at holde øje med vejen, og inden betjentene nåede at få ham standset, havde han pløjet to vejskilte ned.

- Det var ikke fordi, politiet var efter ham, at han kørte ind i de to skilte. Han var simpelthen bare uopmærksom, fortæller Mikkel Ross, som er fungerende vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

I alt blev 15 personer blev taget for at tale i mobiltelefon under kørslen.