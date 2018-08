Pølsevognen får nye ejere og flytter ind på Nørre Torv i Grindsted

Grindsted: Fra den 24. august bliver det igen muligt at købe hotdogs og ristede pølser med brød i bymidten i Grindsted.

Dorthe Eienstrand Christensen har nemlig købt Jan The Pølsemanns pølsevogn, og hun har fået tilladelse til at stille den op på Nørre Torv i Grindsted. Det kommer til at ske under navnet: "Alle Tiders Pølsevogn".

Hun skal dog ikke være helt alene om at drive pølsevognen, da gemalen, byens legendariske murer, Johnny "Murer" Christensen, skal hjælpe til i weekenderne, og det bliver også ham, der kører pølsevognen ned på Nørre Torv hver formiddag, og han skal også køre den hjem til privaten på Jørgen Glavindsvej 1 hver aften.