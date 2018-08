Selv regnbyger på åbningsdagen kunne ikke holde folk fra at stå i kø ved midtbyens nye pølsevogn og dermed være blandt de første til at gå på opdagelse i menukortet.

Grindsted: Det er ved at være mange år siden, at Grindsteds midtby sidst har haft en pølsevogn stående over længere tid, men det er der nu kommet. Fremover har Grindsted-ægteparret Dorthe Eienstrand og Johnny Christensen fået lov til at have deres nyistandsatte pølsevogn stående på Nørre Torv, efter at de købte den, som Jan Lindekilde Lund tidligere havde på hjørnet af Chr. Lundsgårdsvej og Tårnvej. Navnet på pølsevognen er således ikke længere "Jan The Pølsemann", men derimod noget så simpelt som "Alle Tiders Pølsevogn", og vurderet ud fra kundeinteressen ved middagstid på fredagens åbningsdag lader det til, at mange allerede synes, det er en alletiders idé. Fordi Nørre Torv foreløbig ikke kan trække den fornødne strømstyrke, har pølsevognen indtil videre fået lov til at stå midt på det centrale torv, og lige ved siden af havde ejerne sat flere borde og stole klar til kunderne.

Vi har et køleskab, som var fyldt op fra formiddagen, og jeg tænkte, det ville være fantastisk, hvis det blev tømt i løbet af dagen, men jeg har allerede været hjemme og hente ekstra mad tre gange. Johnny Christensen, medejer af "Alle Tiders Pølsevogn"

Der var kun tilfredshed at spore hos de pølsevognskunder på torvet, som avisen talte med ved 12-tiden. Fra venstre er det Bent Jensen, Inge Markvorsen og Grethe Jensen. Foto: Anders Davidsen

Tekniske problemer Her sad blandt andre ægteparret Grethe og Bent Jensen, som allerede havde taget plads, da pølsevognen officielt åbnede klokken 11, og de sad der stadig en time senere, hvor deres bekendte Inge Markvorsen i mellemtiden var stødt til. - Vi har trængt til en pølsevogn, og når der er kommet en ny i midtbyen, skal man da kigge forbi, siger Inge Markvorsen, som fremover sagtens kan se sig selv som kunde ind imellem efter en gå eller cykeltur. Alle tre havde fået noget fra menukortet med pølse i, og de var ikke blege for at erkende, at de ikke ligefrem var taget afsted for at slanke sig. - Man bliver tyk og fed af det, siger Bent Jensen grinende og tilføjer: - Men det er rimelige priser, og det er hyggeligt at komme her og hilse på folk, vi kender. De havde således ikke ladet sig slå ud af, at der først var varme pølser klar ved 11.30-tiden, da der var visse startvanskeligheder, fortæller Johnny Christensen. - Vi troede først, at der var for lidt strøm, men det viste sig, at den ene zone på en af pølsepanderne var kortsluttet og forstyrrede det hele, siger han. Heldigvis fik de hurtigt assistance fra vognens tidligere ejer, som kunne fortælle, at han også selv har haft problemer med den ene pande fra tid til anden.

Der var ikke mange sekunders ro ad gangen inde i pølsevognen, og avisens udsendte måtte derfor vente til senere på dagen for at få en hurtig kommentar fra Johnny Christensen (her på billedet). Foto: Anders Davidsen