Plejecentre skal sikres bedre mod brand

Billund Kommune har besluttet at bruge to millioner på såkaldte brandsektioneringer. Det er noget, der kan forhindre ild i at brede sig i tilfælde af brand.

Billund Kommune: En række plejecentre og øvrige kommunale institutioner skal sikres bedre, så skaderne minimeres, hvis det uheldige skulle ske, og der opstår en brand. På tre af kommunens plejecentre - Billund Plejecenter, Engbo Plejecenter i Krogager samt Hejnsvig Plejecenter - er det konstateret, at der er problemer med brandsektioneringer. Brandsektioneringer er den måde, hvor en ejendom er opdelt i sektioner, som dermed kan forhindre, at en eventuel brand bliver spredt til de øvrige sektioner. - Det er noget, vi gerne vil have bragt i orden hurtigst muligt, lød det fra formanden for voksenudvalget i Billund Kommune, Robert Terkelsen (V), inden et enigt byråd afsatte et millionbeløb til at komme problemerne til livs.

Koster millionbeløb TrekantBrand har set nærmere på de tre plejecentre, og konklusionen er, at der er en række ting, der skal rettes op på. Det er blandt andet blevet påpeget, at der nogle steder er huller i brandsektioneringerne, og at de andre steder helt mangler. Hvis dette skal bringes i orden på de tre omtalte plejecentre, vil det anslået koste mellem 900.000 og 1,3 millioner kroner. For at være på den sikre side, hvis mere skulle dukke op, har byrådet besluttet at øremærke to millioner kroner til dette projekt, som vil betyde en granskning af alle kommunale ejendomme. - Der er igangsat en udredning af de eksisterende plejecentre, og senere kommer turen så til de andre kommunale institutioner, siger Robert Terkelsen.