Placering af lægehus skal være på plads inden nytår

Der er kun lidt mere end en måned til, at Falcks nye lægehus åbner i Grindsted. Der bliver stadig arbejdet med at finde den rette placering.

- Både kommunen og vi arbejder på højtryk mellem jul og nytår på at skabe en afklaring. Der er nogle ting og sager, som skal falde på plads, men jeg regner med, at det hele er på plads inden nytår, siger Thomas Helt.

Falck er for tiden i intens dialog med Billund Kommune, og Thomas Helt, som er direktør i Falck, forventer, at der meget snart vil være en afklaring på den kommende lægekliniks fysiske placering.

Grindsted: Der er kun en god måneds tid til, at Falck åbner sin nye lægeklinik i Grindsted. Alligevel er det endnu ikke på plads, hvor lægeklinikken kommer til at ligge.

I foråret stod 1300 patienter i Grindsted pludselig uden læge, da den læge, som overtog og flyttede Jørgen Bruuns praksis, pludselig lukkede.Region Syddanmark forsøgte forgæves at få en anden læge til at tage over. Det lykkedes først, da man med hjælp fra vikarbureauet MedAssist oprettede en regionsklinik. Den fungerede fra maj, indtil læge Maria Perez pr. 1. september overtog klinikken. Nu er det 2000 andre patienter, som skal have ny læge, når Jakup Galazka lukker. Han har siden 2006 været læge i Lægehuset Vestergade, men flyttede for nylig til Vesterbrogade 2 og har meddelt Region Syddanmark, at han lukker pr. 1. februar 2018. Alle læger i Grindsted har lukket for patienttilgang, og ingen har ønsket at overtage Jakup Galazkas ydernummer. Alternativet er derfor et lægehus, som i de næste fire år drives af Falck.

Derfor har det været nødvendigt at lade en privat aktør åbne et lægehus, og det bliver altså Falck, som i forvejen driver lægehuse i blandt andet Ølgod og Esbjerg, som kommer til at stå for driften af det kommende lægehus i Grindsted.

Med oprettelsen af den nye lægeklinik behøver 2000 patienter i Grindsted ikke frygte, at de kommer til at stå uden læge. Sådan så situationen en overgang ellers ud til at ende, efter Jakup Galazka har lukket sin lægepraksis. Hans ydernummer blev sat til salg, men ingen praktiserende læger bød på det.

Medarbejdere er på plads

Det er en del af aftalen mellem Region Syddanmark og Falck, at der i løbet af et år maksimalt må være fem forskellige læger i lægehuset. Dette er blevet aftalt for at sikre, at patienterne kan være nogenlunde sikre på at møde den samme læge, når de besøger lægehuset.

Selvom det altså ikke var muligt at sælge det ydernummer, som blev ledigt efter Jakup Galazka, har det ikke været det store problem for Falck at få besat stillingerne til det kommende lægehus i Grindsted.

- Vi har vores på plads. Det er jo vores arbejde at få tingene til at hænge sammen, og det synes jeg, at vi er lykkes rigtig godt med. Så nu mangler vi bare et sted at bo, siger Thomas Helt.

Den nye lægeklinik slår efter planen dørene op den 1. februar på sin endnu ukendte adresse i Grindsted.