Vorbasse: Tidligt fredag morgen opdagede forbipasserende, at der havde været ubudne gæster på besøg i et pizzeria på Nørregade i Vorbasse.

Klokken 6.19 blev politiet alarmeret med beskeden om, at et vindue stod åbent, og at kasseapparatet var delvist knust. Det er dog uvist, om der var penge i kassen, som tyvene kan være forsvundet med.