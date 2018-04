Pizzaria har fået sur smiley og bøde for manglende rengøring

Vorbasse: En opvaskemaskine med belægninger af skidt i kanter og loft. Ej heller under og over den er der gjort tilstrækkeligt rent. Også en emhætte over frituregryden har belægninger af skidt. Det er blot et par eksempler fra Fødevarestyrelsens rapport ved et besøg hos Mes Pizzaria i Vorbasse den 4. april i år.

Her havde virksomheden ikke fulgt op på indskærpede rengøringsforhold fra det seneste kontrolbesøg, og dét samt flere forhold med rengøring og vedligeholdelse udløste en sur smiley og en bøde på 5000 kroner til pizzariaet.

Fødevarestyrelsen hæftede sig også ved pizzariaets lagerlokale, der er indrettet i en garage bag virksomheden. Lokalet blev vurderet til ikke at være tilstrækkeligt skadedyrsikret.

Der er tydelig adgang fra hulrum mellem vægge til lokalet omkring stikkontakter og hvor metalvægplader slutter mod loftet, står der i fødevarestyrelsens rapport. Dertil blev der fundet musegift udlagt på underlag under reol, hvor der blandt andet bliver opbevaret ris.

Også virksomhedens kølerum fik bemærkninger med på vejen. Her blev slidte og rustne flader påtalt. De var ru og dermed ikke rengøringsvenlige. Gulvet i kølerummet består af plader, der ikke længere slutter tæt, og der kan derved trænge vand under pladerne, når gulvet vaskes.

Indehaver af Mes Pizzaria, Suad Traljesic, havde ingen kommentarer til fødevarestyrelsens anmærkninger og har ej heller ønsket at kommentere på forholdene til JydskeVestkysten.