Pigespejder for en dag

Alle piger mellem førskole og 3. klasse er inviteret til at prøve livet som pigespejder. Klokken 16.30-18.00 skal pigerne igennem et stjerneløb til fire lande, hvor de blandt andet skal brænde ukrudt af på markerne i Kenya, bygge drager i Kina og grave efter guld i den colombianske jord.Dagen starter med en kort samling, inden pigerne sendes ud på stjerneløbet. Arrangementet foregår hos De grønne pigespejdere i Grindsted, som hører til i Enghuset, Sydtoften 30 i Grindsted. Det er gratis at deltage i dagen.

Grindsted: Pigespejderne i Grindsted inviterer onsdag den 4. april til åbent hus med ukrudtsafbrænding og guldgraveriHos De grønne pigespejdere i Grindsted vil man vise børnene, at fejl er sjove og ufarlige, hvis man er åben omkring dem. Pigespejderne er et tilbud til byens piger i alderen førskole til 3. klasse. Hvad pigespejderne kan byde på, kan man opleve, når De grønne pigespejdere den 4. april inviterer til aktivitetsdag.

Frirum

- Til spejder giver vi pigerne et frirum fra skole og forventninger og har det sjovt sammen i naturen. Og netop fordi der er plads til at træde ved siden af, oplever vi, at pigerne har mod på at kaste sig ud i nye udfordringer, som de ikke nødvendigvis mestrer på forhånd. Det tror jeg, der er mange flere piger, der kan få glæde af at lære, siger Annette Nissen i en pressemeddelelse.

Hun er gruppeleder hos De grønne pigespejdere i Grindsted.