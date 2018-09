Erhvervskarrieren lakker mod enden for Pia Overgaard, som har valgt at ville sælge sin Bed & Breakfast-villa, mens efterspørgslen stadig er på toppen. Der er så mange andre ting, hun gerne vil i sit liv.

Antallet af gæster er kun gået fremad med kulmination denne lange sommersæson, og udefra set kan det derfor måske virke lidt paradoksalt, at Pia Overgaard ønsker at sælge nu, men for hende giver det god mening.

Huset B&B i Grindsted ligger meget synligt i byen skrådt over for den gamle stationsbygning. Foto: John Randeris

- Det er en stor beslutning at ville gå på pension, men jeg bestemmer jo selv, og det er glædeligt, at det ikke er helbredet, der stopper for mig, siger hun og tilføjer, at hun i hvert fald har optjent timer nok på arbejdsmarkedet til at pensionere sig med god samvittighed.

Næste gang Pia Overgaard har fødselsdag, bliver hun 60 år, og sammenholdt med at hendes mand på 63 er holdt op med at arbejde, virker tidspunktet naturligt til at prioritere mere frihed.

Foreløbig har hun nøjedes med at orientere sine kollegaer i branchen, og næste skridt er at finde en mægler til at sælge den store og velholdte villa.

Alligevel har det krævet noget tilløb over et års tid, før Pia Overgaard besluttede sig for, at det var ved at være tid.

Rejse uden bagkant

Pia Overgaard håber, at interesserede købere kunne have lyst til at fortsætte med at have bed & breakfast i villaen, men det hverken kan eller vil hun være herre over. Hvad hendes egen fremtid kommer til at byde på, har hun ikke fast defineret, men basen vil under alle omstændigheder stadig blive i Grindsted, hvor de med årene har fået opbygget et stort netværk.

- Det vigtigste er at få bedre tid til at besøge vores venner og børn, men man skal huske at give sig selv nye udfordringer også privat, siger hun.