Peter sælger vine som sin hobby

Peter Tofteby elsker vine så meget, at han har gjort det at sælge dem til sin hobby. Gennem sit firma "Vinpusheren" importerer han både rød, hvid, rosé og mousserende vin fra Italien.

De vine, Peter Tofteby sælger, koster fra 65 kroner og opefter. Han har ikke selv nogen favorit-vin, for det kommer an på, hvad den skal bruges til.

- Jeg vil ikke konkurrere med de store vinhandlere i byen. For mig handler det om at finde nogle vine, man ikke kan få andre steder, siger Peter Tofteby.

Gik ned med stress

Det er ikke første gang Peter Tofteby sælger vine. For omkring otte år siden havde han en forretning i Hovedgaden, hvor han solgte øl og vin, mens han arbejdede på Hotel Legoland om aftenen. Alligevel haltede økonomien, ægteskabet og til sidst haltede helbredet også. Peter var gået ned med stress. Nu havde konen fået nok, og hun satte foden for døren. Det var familien eller jobbet.

Peter Tofteby valgte familien, og i dag har han det godt med et fuldtidsjob i lufthavnen og Vinpusheren som en hobby. Men den barske erfaring har gjort, at han har sat sig et klart mål med sin fritidsforretning. Den må aldrig tage overhånd:

- Familien kommer først, og derfor skal Vinpusheren aldrig blive mere end en hobby for mig, siger han.