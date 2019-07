Peter har langet sin sidste sild over disken

Den har været et velkendt syn gennem mange år i Billund - den blå og hvide fiskebil fra P.K Fiskehandel. I denne uge var det slut - indehaver Peter Klietsch har langet de sidste sild over disken og siger farvel og tak efter 45 år branchen.

Jels/Billund: De sidste kunder dukker op nærmest som i en sildestime, og alle får en hilsen med på vejen: - Kan du have det godt - tak for alle årene, du er kommet her, lyder det fra Peter til en af hans trofaste kunder. Den næste kunde spørger efter to makreller: - Har du dem udbenet? - Nej dem fanger vi ikke - men jeg har da en kniv med, lyder det skælmsk fra Peter Klietsch. Den næste i stimen vil vide, hvad der er i kassen til venstre. - Det kommer an på, hvor du står, griner Peter. Humoren har været en vigtig del i hans omgang med kunderne, der ryger altid en frisk bemærkning over disken og sågar også en opskrift med, hvis man har brug for det. - Man kan jo lave fisk på alle mulige måder. Det gælder bare om at have fantasi, lyder det fra fiskehandleren. Selv spiser han al slags fisk - danske og gerne rødspætter eller pighvar.

Nu er jeg 69 år, og det er blevet tid til at stoppe. Jeg er glad for, jeg nåede at være med, hvor det var rigtig sjovt. Peter Klietsch - snart pensioneret fiskehandler

Foto: ANNETT BRUHN JYSK_FYNSKE_ME - Nu er jeg 69 år, og det er blevet tid til at stoppe, siger Peter Klietsch. Foto: Annett Bruhn

Oprindelig fra Tyskland Peter Klietsch kom til Esbjerg i 70'erne, men det var ikke med henblik på at etablere sig som fiskehandler. - Det var tilfældigt. En kammerat spurgte, om jeg ville med til København. Han havde lovet at tage en tørn med en fiskebil. Jeg sagde ja, og så blev jeg hængende i branchen. En kort tid havde jeg en forretning i Esbjerg, men jeg ville køre rundt - det er meget sjovere, forklarer han. Han har vitterlig kørt Danmark rundt med sin fiskebil - fra København i øst til Padborg i syd. De seneste år har han dog droslet lidt ned, hvor det mest er blevet til besøg i lokalområdet. - Nu er jeg 69 år, og det er blevet tid til at stoppe. Jeg er glad for, jeg nåede at være med, hvor det var rigtig sjovt. Dengang der var auktion på havnen, og man kunne selv pege på sine fisk. I dag bestiller man jo bare via sin computer - det er altså ikke det samme, siger han. Han har ingen faste planer for sit otium - sikkert er det dog, at det første halve år skal gå med oprydning: - Jeg skal have smidt alt ud, der har med fisk at gøre.

Ny fiskemand Sikkert er det også, at borgerne i Billund ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt der kommer en ny fiskehandler. Peter Klietsch oplyser, at en kollega overtager, så på tirsdag vil fiskebilen som vanligt holde på Byens Plads.