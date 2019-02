Billund: En 30-årig mand er onsdag formiddag fløjet på sygehuset i Odense efter at have været involveret i et trafikuheld på Vejlevej i den østlige udkant af Billund.

Ifølge vagthavende ved Sydøstjyllands Politi skete uheldet, fordi en personbil og lastbil stødte sammen.

Føreren af personbilen, den 30-årige, kom så slemt til skade, at en lægehelikopter blev tilkaldt. Ifølge politiet er manden dog ikke i livsfare.

Uheldet skete klokken 09.01, og Vejlevej var i den forbindelse lukket i cirka to timer, mens der blev ryddet op på stedet. Klokken cirka 11 var vejen igen åben.

Årsagen til sammenstødet er på nuværende tidspunkt endnu ukendt.