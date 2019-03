Grindsted: 25 millioner kroner til Grindsted her og nu, og 50 millioner kroner frem mod år 2030. Det er det konkrete resultat af den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik søndag aften om, hvordan man fremover tager hånd om forureningen. Ifølge aftalen vil man allerede i år og næste år bruge 50 millioner kroner til oprydningen efter Grindstedværket - i selve Grindsted by og i Kærgård Klitplantage, altså 25 millioner kroner til forureningen i byen.

Det er dog ikke en aftale, Susanne Mathiesen, talskvinde for borgergruppen "Ryd op efter Grindstedværket", giver ret meget for.

- At rydde op efter Grindstedforureningen er estimeret til alene at koste 600 millioner kroner, så det her er ikke noget, vi behøver at juble over. Den her aftale kommer på ingen måde Grindsted til gode. Det er vi enige om i borgergruppen. Den betyder tværtimod, at hele sagen trækkes i langdrag, siger hun.

Susanne Mathiesen er desuden kritisk overfor beslutningen om at lade opgaven med oprensning af forurening gå fra regionerne til staten. Det sker som følge af beslutningen om at nedlægge regionerne fra 2021.

- Der er masser af viden, der går tabt. Jeg tror ikke på, at det bliver særlig godt for Grindsted, at der sidder én mand ovre i Miljøstyrelsen med fem medarbejdere under sig, som skal fordele de penge, man har til rådighed mellem de store forureningssager, siger hun.