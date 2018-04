Patrick og Karsten hædret for at redde 2-årig fra druknedøden i Lalandia

På jagt efter den løbske bold opdager Karsten en livløs skikkelse i vandet. Et lille barn, der ligger med hovedet nedad i vandet og benene opad. - Jeg reagerer instinktivt og får hevet barnet op ad vandet, tager ham op på min arm og skriger vildt efter en livredder. Jeg kommer op ad vandet og iler hen til den første livredder, jeg får øje på. Han går så i gang med 1. hjælp, mens jeg søger min familie for at trøste og berolige dem, fortæller Karsten Svendsen Pedersen.

Billund: Søndag den 21. januar. Vi befinder os i Lalandia i det store boldbassin, hvor Karsten Svendsen Kristensen fra Vonge øver basketskud med sin datter Isabella, mens sønnen Tristan giver den som dybhavssdykker. En noget skæv aflevering fra Isabella sender Karsten ud på en længere tur i bassinet, men det skal vise sig at blive et fejlskud med fantastisk positive følger.

Jeg følte, at jeg arbejdede med hjertelungeredningen i mindst 10 minutter. Det var som at være med i en spillefilm, der gik alt for langsomt. Og så fik jeg at vide bagefter, at der kun gik små to minutter, inden jeg fik liv i den lille dreng - livredder Patrick Corydon Ravn

Livredderen er den blot 20-årige Patrick Corydon Ravn fra Vonge, og den unge mand reagerer lige efter tekstbogen på situationen. - Jeg får kaldt mine kolleger over radioen, tjekker barnets vejrtrækning og puls - og det er der intet af. Jeg går i gang med hjertelungeredning. 5 indblæsninger, hjertemassage, osv. Kollegerne kommer frem med en hjertestarter, men den får vi heldigvis ikke brug for, for pludselig begynder den lille drenge at gylpe vand op, lidt efter åbner han øjnene og begynder at skrige højt. Og det er nok det bedste skrig, jeg nogensinde har hørt, for hold da fast, jeg synes, at jeg arbejdede med hjertelungeredningen i mindst 10 minutter, fortæller Patrick Corydon Ravn, der dog efterfølgende har fået at vide, at der kun gik små to minutter, inden han fik liv i den lille dreng, der forøvrigt hedder Jakob, kommer fra Odense og har det rigtig fint i dag.

- Patrick og Karstens indsats er så absolut noget, der bør påskønnes. Rigtig flot indsats af så ung en gut som Patrick, men episoden er samtidig også et wake-up call til os allesammen om, at vi hele tiden skal være opmærksomme. Det gælder familier, livreddere og andre, der befinder sig i svømmehaller, lyder det gode råd fra Brian Daugaard.

Tilstede er også politimanden Brian Daugaard, der har indstillet Karsten og Patrick til politiets dusør. Han var selv ude på ulykkesstedet den 21. januar og på opfordring af ambulanceredderne på stedet indstillede han de to redningsmænd for at have leveret en resolut, velovervejet indsats og for at have udvist ekstraordinær initiativ.

Det er Mikkel Ross, der er leder af patruljestationen i Vejle, der står for seancen, der indeholder en slags debriefing af episoden den 21. januar, idet alle tilstedeværende hovedrolleindehavere denne dag får lov til at fortælle deres om deres oplevelse af episoden.

De to fortællinger fra Jakobs redningsmænd bliver leveret på politistationen i Vejle onsdag eftermiddag, hvor Karsten og Patrick er kaldt ind af Sydøstjyllands Politi for at blive hædret og belønnet for deres flotte livreddende indsats.

Tænker på den lille dreng hver dag

Patrick og Karsten fik overrakt en dusør på 1500 kroner hver, og begge skal de nu have en telefonsamtale med Jakobs far.

- Det bliver rart at høre fra familien og høre, at Jakob har det godt, siger såvel Patrick som Karsten, mens sidstnævnte tilføjer:

- Jeg har selv to børn, og tænker faktisk dagligt på den lille dreng, der lå livløs i svømmehallen. Det var en episode, der kom meget tæt på. Heldigvis med et lykkeligt udfald, konstaterer Karsten.

For Patrick var det hans første aktion som livredder, hvor det gjaldt liv eller død, og ud over at være stolt over at have reddet Jakobs liv, så er han også glad for, at han nu ved, at både han og hans kolleger i Lalandia reagerer rigtigt og professionelt i en livstruende situation.

Og så skal vi forøvrigt hilse fra Karstens to børn, Tristan og Isabella og sige, at de synes, at de har en rigtig sej og dygtig far, der har fået ekstra mange krammere i forbindelse med redningsaktionen.