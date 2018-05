Patientsikkerhed: Nærbehandlingen opnormerer med en sygeplejerske

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at Nærbehandlingen ansætter en sygeplejerske, så der kan komme styr på medicinhåndteringen.

Grindsted: Nærbehandlingen i Grindsted, der står for ambulant behandling af borgere med stof- eller alkoholmisbrug, bliver opnormeret med en sygeplejerske og står igen overfor at skulle flytte i nye lokaler.

Baggrunden er, at Nærbehandlingen har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbuddet går blandt andet på, at man ikke har godt nok styr på medicinen. Den måde, man håndterer medicin på i Nærbehandlingen, udgør efter styrelsens opfattelse "en betydelig fare for patientsikkerheden".

Styrelsen har besøgt Nærbehandlingen og taget stikprøver, der har resulteret i påbuddet, fordi man har konstateret fejl og mangler ved både medicinhåndteringen, journalføring samt konstateret, at der manglede instrukser for sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering.

- Det er vi ikke specielt stolte af, og vi vidste godt, at det ikke fungerede med et gammel journalsystem og et håndholdt system ved siden af. Vi har en meget dygtig læge, som gør sit arbejde rigtig godt, men han har ikke været så skarp på at dokumentere i forhold til de nye retningslinjer. Nu har vi lavet nye procedurer, indført et helt nyt journalsystem, og lægen er kommet på et lægesystem. Vi er godt på vej, siger Michael Ries, leder af Nærbehandlingen.

Styrelsen har dog ikke stillet sig helt tilfreds og har annonceret endnu et kontrolbesøg for at tjekke, at der er styr på det hele.