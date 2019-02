Passager forsinkede fly i landing: Smed tøjet og nægtede at sætte sig ned

Billund: Onsdag morgen blev et Ryan Air-fly forsinket i landingen i Billund.

Det skyldtes, at en passager, en 20-årig mand fra Them syd for Silkeborg, nægtede at sætte sig ned og spænde sin sikkerhedssele.

Trods personalets gentagne opfordringer begyndte han i stedet at smide tøjet.

Til sidst lykkedes det dog at få passageren spændt fast og få flyet sikkert på jorden. Her ventede politiet på manden, der både modsatte sig anholdelse og nægtede at oplyse sit navn.

Efter en tur på stationen, hvor politiet fandt ud af, hvem han er, blev han løsladt.

Han kan dog forvente både at blive sigtet efter luftfartsloven (for at forsinke landingen) og efter retsplejeloven (for at modsætte sig anholdelse). Desuden kan der være et erstatningskrav fra flyselskabet på vej. Det oplyser vicepolitiinspektør Mikkel Ross.