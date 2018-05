Pasning af børn er ikke husmor-kost: Det handler om barnets udvikling

Billund Kommune: Uddannet personale er ét af de parametre, som forældre i Billund vælger ud fra, når de skal vælge pasningstilbud til deres yngste. Det viser en undersøgelse, som kommunen selv har foretaget blandt forældre og kommende forældre til småbørn i institution. Og forældrene har en pointe ifølge både BUPL og forskere.

- I dag handler dét at passe børn ikke bare om at passe børn. Det er noget helt andet at forholde sig professionelt til en børnegruppe end at passe sine egne børn. Der er noget andet på spil, siger Jonna Gudmundsen, formand for BUPL Sydjylland.

Det handler nemlig om at lære børnene at kende individuelt og tolke og se ind i gruppen af børn, og hvad der skal til for at eksempelvis lille Emil kan lege godt med de andre.

- Det kræver pædagogisk viden og teori om børns udvikling, motorik, sprog og kognitiv udvikling, siger Jonna Gudmundsen, der tænker, at det er underligt, at der i enhver anden sammenhæng tales om uddannelse - undtagen når det har at gøre med pasning af børn.

Ifølge seniorforsker Mogens Christoffersen fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser undersøgelser, at uddannet pædagogisk personale er bedre til at finde på lærerige lege, der passer til børnene.

- De taler mere med dem og er bedre til at stimulere dem, siger han.

En anden forsker, Jens Dietrichson, har været med til at undersøge dagtilbuds betydning for børns udvikling, og her er der en positiv effekt, hvis tilbuddet har en vis kvalitet.

Er kvaliteten tilstrækkeligt høj, lader dagtilbud til at være en god investering for samfundet, viser undersøgelsens resultater.