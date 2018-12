Parkour har slået rod i Billund

I Billund er gadesporten parkour kommet for at blive, og træneren har nok at lave med at instruere sammen med sine assistenter.

Billund: Der er efterhånden gået et par måneder, siden 18-årige Thomas Dyrhøj havde første træning i spidsen for Billunds nye parkourhold, og status her omkring årsskiftet er, at 'gadesporten' har slået rod i Billund IF. En del har snuset til sporten et par gange, og den faste trup er vokset fra 10 i starten til nu 15-16 stykker.

- Jeg synes, det går bedre og bedre hele tiden. I starten havde nogle svært ved at holde fokus i timerne, men det er noget, vi har fået styr på i mellemtiden, siger Thomas Dyrhøj og uddyber:

- Når man træner, så skal man selvfølgelig finde en balance mellem at have det sjovt og være seriøs, og da det kom for meget over i sjov, fik vi ikke det optimale ud af træningen.

Thomas Dyrhøj, som ikke før har været ansvarlig for et sportshold, synes, at det nuværende antal deltagere er relativt mange at holde styr på. Det glæder ham derfor, at han for nylig fik en assistent mere fra det nuværende hold, så han nu har to at kunne uddelegere til.

- Det er med til at give mere individuel træning, frem for at jeg skulle bruge det meste af tiden på det store overblik, siger han.