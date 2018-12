Parkeringsproblemer i centrum af Billund: Beboere kan ikke komme af med deres biler

Det er en daglig udfordring for beboerne på Gammelbro at finde en parkeringsplads. Og med byggerod og flere turister vil det sandsynligvis ikke blive nemmere i fremtiden. Billund Kommune vil ikke give beboerne positiv særbehandling.

- Vi har en udfordring med parkering i centrum af Billund, men jeg kender ikke til, at turisterne skulle være et stort problem. Det er ikke blevet italesat politisk, siger Per Nyhus.

Per Nyhus (DF), viceborgmester og formand for teknik- og miljøudvalget, erkender at der er en udfordring med parkering for beboerne i centrum.

- Jeg kan fra min lejlighed se, hvordan turister efter to timer kommer fra Lego House og stiller p-skiven på bilen for så at gå tilbage til Lego House igen.

De må derfor hverken holde på Hovedgaden eller i parkeringshuset tilknyttet Lego House uden at skulle betale eller risikere en bøde. Engang kunne beboerne holde ved Fakta, men alle p-pladser er nu inddraget til byggeplads, og i følge Anni Lund Rose er de tilbageværende p-pladser ofte optaget af folk, der har med byggeriet at gøre. Derudover ser Anni Lund Rose også det øgede antal af turister, der holder på de gratis 2-timers parkeringspladser som en årsag til de manglende parkeringsmuligheder.

- Jeg oplever ofte, at jeg må vente på, at der bliver en plads ledig, når jeg kommer med min bil, siger Anni Lund Rose.

Billund: Bor man på Gammelbro i midten af Billund, kan parkering til tider være en udfordring, da der ikke er parkeringspladser tilknyttet lejlighederne. Anni Lund Rose er formand for Gammelbro nummer 50 og 60. Som bilejer oplever hun ofte problemer med at finde en parkeringsplads.

Ingen gæsteparkering

Parkering er ikke kun en udfordring for beboerne selv på Gammelbro, men også deres gæster. Anni Lund Rose har på beboernes vegne undersøgt muligheden for at få udleveret parkeringslicens til gæster, så besøgende kan komme på visit uden at skulle tælle timer.

- Det var der ikke mulighed for, og begrundelsen var, at sådan var dét, fortæller Anni Lund Rose.

Ifølge Per Nyhus vil det ikke blive muligt at uddele licens til gæster, da det vil optage for mange p-pladser.

- Det er fra forvaltningens side vurderet, at en parkeringslicens til gæster vil forværre muligheden for parkering for de andre bilister, siger Per Nyhus.

Det er Anni Lund Rose ikke enig i:

- Så mange mennesker bor vi heller ikke her på Gammelbro, så jeg tror ikke på, det vil være et større problem. Når man kan finde ud af det i en by som Vejle, hvorfor kan man så ikke i Billund? siger Anni Lund Rose.