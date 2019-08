Parkering i Billund kommer til debat: Forslag om at droppe p-zonerne

I dag er der en tidsbegrænsning på to timer for parkering inden for den såkaldte ydre p-zone, mens der på en række udvalgte parkeringspladser i den indre zone er indført en begrænsning på 30 minutter. Det er disse zoner, som ifølge forvaltningen bør streges fra kortet og erstattes af begrænsninger, der tager hensyn til de individuelle behov.

For to år siden blev der i Billund indført to parkeringszoner med tidsbegrænset parkering, men de zoner ønsker forvaltningen nu droppet og erstattet af reguleringer målrettet det konkrete sted.

Det foreslag, som forvaltningen er kommet med, lyder: - P-zonerne skal droppes. - I midtbyen vil det mellem klokken 9 og 18 alle ugens dage være tilladt at parkere i en eller to timer. - Ved Billund Centret og ved TimeOut pølsevognen vil der være tidsbegrænsning på to timer mellem klokken 9 og 18 på hverdage. - På Ole Kirks Vej vil der være parkeringsforbud på den ene side, mens det på den modsatte side kun er tilladt at parkere i en time mellem 9 og 18 på hverdage. - På Systemvej skal de alle dage mellem 9 og 18 være forbudt at parkere. Teknik- og miljøudvalget vil drøfte og tage stilling til sagen på et møde i næste uge.

Eksempelvis bliver det foreslået, at det skal være forbudt at parkere på Systemvej samt på den ene side af Ole Kirks Vej, mens der på den modsatte side af Ole Kirks Vej, på Tværvej samt på den del af Hovedgaden, som ligger tættest på Lego House, vil være tidsbegrænset parkering i en time mellem klokken 9 og 18. Når Butikstorvet står færdigt, er der lagt op til, at der også her vil være mulighed for parkering i en time.

Forskellige holdninger

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), vil vente med at tage endelig stilling til politikerne mødes for at diskutere sagen. Han forventer dog, at flere meninger vil komme på banen.

- Jeg kan høre, at flere i udvalget ikke synes, at tingene fungerer så godt nu, så nu må vi se, om vi kan blive enige om et eller andet, siger Per Nyhus, der er bekendt med, at parkering i Billund er et emne, der over de seneste er blevet ivrigt debatteret, og som forskellige beboere og virksomheder i midtbyen kan have forskellige interesser i.

- Vi kan i hvert fald ikke finde en løsning, hvor alle bliver tilfredse. Så meget kan jeg sige allerede nu, slår udvalgsformanden fast.