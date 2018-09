Papegøjen Chili fra Sdr. Omme er blevet indstillet til Årets Dyrehelt. For to år siden vækkede den Mette Bidstrup, der lå og sov på sofaen, da der opstod ild i huset.

Bag konkurrencen står Agria Dyreforsikring. Den første af tre regionale vindere skal findes i Jylland, og papegøjen Chili er en af finalisterne. Hvis Chili vinder, kan Mette Bidstrup donere 5000 kroner til velgørenhed for dyr - og det vil hun gerne bidrage til, for hun elsker dyr.

Sdr. Omme: Sdr. Omme har sin egen dyrehelt. Papegøjen Chili skreg nemlig som en brandalarm, da der for to år siden opstod brand i dens ejers hus. Mette Bidstrup sov på sofaen - og blev vækket af Chilis insisterende sirenekald. Nu er Chili blevet indstillet til en national konkurrence, Danmarks Dyrehelt, der kårer et dyr, som har udført eller udfører ekstraordinære gerninger for deres ejer eller på anden måde er hverdagshelte.

Den første af tre regionale vindere skal findes i Jylland. Derefter rykker konkurrencen videre til Fyn og Sjælland, hvorefter den endelige vinder af titlen som Danmarks Dyrehelt 2018 bliver valgt af et dommerpanel.Sidste chance for jyske indstillinger var i uge 38, og den jyske vinder offentliggøres i uge 39. Vinderen får bl.a. 5000 kroner, der skal doneres til dyrevelgørenhed, og deltager sammen med den fynske og sjællandske vinder i den nationale konkurrence om at blive hele "Danmarks Dyrehelt 2018", der kåres i uge 43.

- Papegøjer er vilde med høje toner - og hun tog den til sig ganget med fire, og sådan plejer hun ikke at lyde. Da jeg vågnede, kunne jeg ikke se noget, det var svært at trække vejret, og huset var fuld af røg, fortæller Mette.

Den 22. december for to år siden, da Mette tog sig en lur på sofaen, opstod der ild i huset.

Aldrig glemt lyden

Mette alligevel formåede at komme hen til Chilis bur og få hende med ud.

- Jeg husker ikke ret meget af, hvad der skete, men naboen kom og hjalp. Jeg gik i chok, husker Mette Bidstrup.

Hun husker dog, at hendes redningsfugl roligt sad og så til fra havelågen, mens det hele stod på. Lige dér var Mette ikke bange for, at fuglen fløj væk.

- Huset brændte ikke ned, men gulv, loft, sofa, stuebord og TV var ødelagt, og der var sodskader fra kælder til kvist, fortæller Mette Bidstrup.

Mette Bidstrup er ikke sikker på, at hun ville have været her i dag, hvis det ikke var for Chili, der i øvrigt aldrig har glemt lyden af brandalarmen - og indimellem stadig bruger den - for eksempel hvis hun synes, at hun har siddet lige længe nok i sit bur.