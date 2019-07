Palletyv skal forklare sig for en dommer

Grindsted/Vejle: En 39-årig mand fra Vejle blev natten til onsdag stoppet på Jorden Rundt i Grindsted. En patrulje fik kig på ham, fordi han sad og snakkede i sin mobil, mens han kørte. Da han blev stoppet, viste det sig, at han heller ikke havde sikkerhedsselen på. Det stoppede dog ikke her: Et kig i bilens lastrum viste, at her var 86 brune plastpaller samt diverse værktøj som boltsaks, skruetrækkere og handsker, som kunne tyde på, at manden ikke havde skaffet sig alle de paller på ærlig vis.

Da manden desuden er kendt af politiet, blev han anholdt og skal senere i dag forklare en dommer, hvor han har det hele fra.

- Det er jo lidt mærkeligt at køre rundt midt om natten med 86 paller, så han får en chance for at forklare, hvor han har dem fra, siger Carsten Thostrup, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi

Ved den 39-åriges side sad en anden mand, som hverken kunne tale dansk, engelsk eller tysk og derfor ikke kunne redegøre for, hvor han hører til. Han blev også anholdt.