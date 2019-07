Floh er nu pakkeshop for tre firmaer. Nu kan man også få is og kolde sodavand i genbrugssupermarkedet. Det giver flere kunder i butikken.

Grindsted: Floh, genbrugssupermarkedet på Nørre Torv, er udover at sælge genbrugsting af alle slags også blevet pakkeshop for tre firmaer: Bring, DAO og GLS.

15-20 pakker fra hvert firma dagligt er det mest almindelige, og det giver hver dag nye kunder i butikken. Det er indehaver Niels Klit Hansen glad for.

- Så tager folk lige en tur ned gennem rækkerne, siger han om de reoler, som siden starten i marts nu er blevet godt fyldt op.

En del hylder er optaget af varer fra Valdemar Slot og bliver solgt til fordel for organisationen Børn, unge og sorg. Her kan man blandt andet finde et par Prada-sko, som næppe er et hverdagssyn i Grindsted.