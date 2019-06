Vorbasse: Ved første øjekast ligner det en tennisbane pakket ind i glas. Selve spillet ligner også tennis, men alligevel ikke.

Der er tale om spillet "padel", og fredag kunne foreningen med det nye navn "Vorbasse Tennis- og padelklub" indvie deres nye bane med taler, klipning af den røde snor og gratis hotdog, øl og sodavand. Cirka 80 mennesker mødte op for at se snoren blive klippet over.

- Jeg håber, at alle i Vorbasse vil være med til at passe på banen, sagde formanden, Susanna Madsen, der ser frem til at udbrede sporten.

- Vi har etableret banen for at være fremsynet, og fordi vi gerne vil kunne tilbyde noget andet, end det der allerede er i de omkringliggende byer.

For at udbrede padel har foreningen indført et "pay & play" system. Interesserede kan booke en bane og spille. Derudover har foreningen også en aftale med Vorbasse Skole, så de kan benytte sig af banen i idrætstimerne. Det er også muligt at melde sig ind i tennis- og padelklubben og dyrke begge sportsgrene.