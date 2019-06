Billund: En 37-årig mand fra lokalområdet fortryder formentlig, at han natten til søndag satte sig op på sin motorcykel. Omkring klokken 1.35 gik det galt, da manden i krydset mellem Legoland og Lalandia mistede herredømmet over motorcyklen og endte i et krat. Han måtte efterfølgende til behandling på skadestuen.

På uheldsstedet blev der foretaget en alkometertest af den 37-årige, og den viste, at han formentlig har drukket mere end det tilladte. Han er derfor blevet sigtet for spirituskørsel.