Sdr. Omme: Det har været en travl påske for Kis Jensen og det øvrige personale i Fakta i Sdr. Omme.

Egentlig skulle butikken først have slået dørene op den 9. maj, men renoveringen og ombygningen fra en Super Brugsen til en Fakta gik så meget bedre end forventet, at det blev muligt at få alle helligdagene omkring påske med i købet.

Den nye butikschef i Fakta i Sdr. Omme, Kis Jensen, har gennem de seneste 18 år været butikschef i Fakta i Vildbjerg. Hun var spændt på at slå dørene op til en butik, der i mange år har været en Super Brugsen.

- I starten tænkte jeg, at folk måske ville være lidt sure over, at vi havde lukket brugsen, fordi den har været her altid. Men sådan har det slet ikke været. Tværtimod. Vi er blevet taget rigtigt godt imod, fortæller Kis Jensen.