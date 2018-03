Påskemarked gav mylder på Vestre Skole

Grindsted: Så snart man åbnede dørene ind til aulaen på Vestre Skole, strømmede duftede af popcorn en i møde. Længere inde i aulaen og på gangene lokkede nachos, pølsehorn og pandekager. Slushicemaskinen gav lang kø, og trængsel var der også ved 2.-klasses bod med påskepynt, og 5. årgangs store tombola. Påskemarkedet på Vestre Skole er en tradition, som i snart 20 år har samlet skolen og trukket både forældre, bedster, søskende og andre til.

Her var da også sådan cirka alt at få inden for påskepynt og nips samt både sødt og salt at stille sulten på.

Skoleleder Vivian Møberg gik rundt i mylderet og glædede sig over, at der igen i går var så stor opbakning.

- Vi vil gerne give noget til byen, åbne os op og lade folk opleve Vestre Skole. Samtidig er der masser af læring i det for børnene, som er med i hele processen fra at få ideen til, hvad netop de skal lave, til at regne på udgifterne. De lærer også en masse om at gøre sig umage, at være omhyggelige og fordybe sig. Der er jo nogen, der skal købe tingene i boderne, sagde hun.