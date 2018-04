Påskefrokosten trak mere end kolonihaven

Det kræver hårdt arbejde at få jorden gjort klar i kolonihaverne. Kun få foretrak dog havearbejdet frem for påskefrokosten søndag formiddag.

Grindsted: Helligdag og solskin. Det lyder som den perfekte cocktail for en tur i haven, men for kolonihaveejerne i Grindsted trak frokostbordet åbenbart mere end havearbejdet påskedag.

Erik Pedersen om at have en kolonihave oven på mulig forurenet jord.

- Det er hårdt arbejde at få det hele gjort klar. I næste måned skal jeg have sået grøntsagerne, fortæller Jagan Jagasesuwaran, der har haft sin kolonihave i fire år.

Tager det roligt

Som genboer til Dupont - det tidligere Grindstedværket - kunne man forestille sig, at kolonihaveejerne er bekymrede over at befinde sig oven på mulig forurenet jord. Det får dog ikke Jagan Jagasesuwaran til at stoppe med at dyrke grøntsager, og Erik Pedersen tager det ligeledes helt roligt.

- Jeg dyrker ikke grøntsager. Det gør de fleste af dem, som har en kolonihave, og det er dem, som har udfordringer, siger han.

Vel bekymrer han sig om den aktuelle debat om forureningen, men i forhold til virket i kolonihaven, får den ingen betydning.

- Det er selvfølgelig uheldigt, og man skal da passe på, hvad man bruger vandet til, hvis man tager det fra visse områder. Jeg er da lige som alle andre bekymret for forureningen, men det er ikke en sag, der får mig til at agere anderledes i kolonihaven, lyder det fra Erik Pedersen.