På med den orange pil, Billund

Billund: Nu bliver det snart nemmere for både turister og andre knap så stedkendte i Billund at finde rundt og færdes mellem centrum og de store turistattraktioner til fods. Skiltene, der er del at et pilotprojekt, der tester behovet for skiltning mellem byens forskellige destinationer og placering af skiltene, er nemlig allerede begyndt at skyde op på Playline. Foruden at synliggøre forløbet af Playline og sikre en bedre vejvisning til byens tilbud så angiver skiltene også, hvor langt - eller rettere hvor kort - der rent faktisk er mellem destinationerne.

Billunds DNA

Skiltene forventes at blive stående cirka et år, hvorefter der vil blive etableret en mere permanent skiltning og visualisering af Playline. Med etableringen af Playline får Billund en social infrastruktur, der forbinder turistattraktionerne i øst med bymidten i vest. Tanken er, at Playline skal udtrykke Billunds DNA som Company Town, Børnenes Hovedstad og en dynamisk by med fokus på leg, læring og kreativitet, der er kendetegnet ved en stærk turisme og en international lufthavn. Samtidig er Playline et dynamisk projekt, der forventes at udvikle sig løbende over tid med blandt andet flere ruter, nye midlertidige og permanente installationer, kulturelle events og arrangementer. Der går allerede mange andre stier igennem samme område, hvor Playline kommer til at løbe, herunder Skulpturstien, Company Town Stien, Sound Walken og Hjertestien.