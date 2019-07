- Folk skal kunne regne med, at pølsevognen er på Torvet. Sker det flere gange, at den ikke er der, så bliver kunderne irriterede. Så fremover kører jeg kun ud, hvis handelsstandsforeningen holder noget, for eksempel på Trehøjevej, siger Johnny "murer".

Sammen med sin bedre halvdel, Dorthe Eienstrand, købte han pølsevognen, som blev totalt skilt ad og samlet igen. Parret åbnede pølsevognen på Torvet i Grindsted i august 2018. Det gik forrygende, men så fik de mulighed for at overtage lokalerne i Nørregade 9, hvor de åbnede Alle Tiders Café.

Altid på Torvet

Johnnys exit fra Alle Tiders Café betyder, at det fremover bliver Dorthe Eienstrand, der kommer til at stå helt og aldeles for driften af caféen.

- Vi har fundet det rette team til caféen nu. Og vi kan godt undvære Johnny, hvis vi holder lukket om søndagen. Det har været svært at vælge en dag, for vi har faktisk ingen dårlige dage. Men vi vil til at holde lørdagsfester for voksne over 30 år. Indtil videre prøver vi det af den første lørdag i hver måned. der mangler noget for voksne i Grindsted, siger Dorthe Eienstrand.

Både hun og Johnny er enige om, at Johnny passer bedre til pølsevognen end til caféen.

- Hans værkstedshumor passer meget bedre i pølsevognen, og så tror jeg også, at der er mange, der har savnet Johnny, mener Dorthe Eisenstrand.

Så fremover kan man regne med, at Alle Tiders Pølsevogn vil være på Torvet på hverdage mellem klokken 11 og 18, og om lørdagen fra klokken 11-15.