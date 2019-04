Overskud, ingen gæld og penge i banken: - Jeg kan snart ikke ønske mere

Billund Kommune brugte sidste år flere penge end forventet, men regnskabet for 2018 endte alligevel med et overskud på 38,8 millioner kroner.

- Til trods for, at vores regnskabet 30 millioner kroner dårligere, end hvad vi havde budgetteret med, må det stadig siges at være et flot regnskab, siger Ib Kristensen.

Det er et regnskab, som endte med et overskud på 38,8 millioner kroner, selvom kommunen har brugt flere penge end forventet på både borgernære opgaver som dagtilbud og ældrepleje samt nybyggerier.

- Vi har i 2016, 2017 og 2018 hævet vores serviceniveau med 10 procent inden for skole- og dagpasningsområde sådan i runde tal. Det er ret fantastisk, når man ser på andre kommuner. Samtidig har vi fået fjernet vores gæld. Vi har fået opbygget en stor kassebeholdning. I samme periode har vi sat skatten ned. Jeg kan snart ikke ønske mere. Det er utroligt stærkt, at det kan lade sig gøre, siger Ib Kristensen.

Mørke skyer

Allerede i 2020 er der - måske ikke regn - men i hvert fald mørke skyer på vej. Her forbereder kommunen sig på færre indtægter på grund af lavere selskabsskatter fra Lego og skattenedsættelserne.

Derfor blev partierne ved budgetforliget sidste år enige om, at man i år skulle lave de såkaldte servicetjek af Billund Kommune. Formålet er at se den kommunale organisation igennem, for at slå fast om pengene bliver brugt rigtigt.

- Uanset hvor godt det går, skal man altid have fokus på, om man nu gør tingene godt nok. Det er derfor, vi laver de her servicetjek. Det er for at være sikker på, at vi er på forkant med, hvad vi kan forvente. På ældreområdet er det for eksempel tilgangen af flere ældre. Vi er rustet til fremtiden, men det må aldrig blive en sovepude, siger borgmesteren.