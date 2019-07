Vorbasse Fritidscenter var så godt som fyldt, da der for 10. gang var bankospil i markedsugen.

Vorbasse: Cirka 420 mennesker mødte tirsdag aften op for at spille banko i Vorbasse Fritidscenter. Selve spillet gik i gang klokken 19.30, men dørene åbnede allerede klokken 18.00. - Det er helt fantastisk at se så mange mennesker. Da vi kom klokken 17.45 stod der allerede mennesker klar til at komme ind i hallen, sagde Jenny Larsen, der står i spidsen for det årlige bankospil i markedsugen til fordel for Vorbasse Fritidscenter. - Sidste år fik vi samlet cirka 40.000 kroner sammen, og vi håber, vi kan komme op på det samme i år. Det er rigtig godt for en lille by som Vorbasse, at vi kan samle så mange mennesker. Det er 10. år, der er bankospil i markedsugen, og dermed også 10. år for Jenny Larsen, der, inden bankospillet blev skudt i gang, blev hyldet for sin indsats.

De "rigtige" opråbere, vil nok synes, det går for langsomt, men jeg gør det, så alle kan være med Henrik Dam Kristensen, opråber til banko i Vorbasse

Jenny Larsen fik overrakt en buket som tak for sin indsats. Foto: Kristina V. Skjoldborg

De frivillige Der har i alt været 25 frivillige, som har hjulpet Jenny Larsen med at få bankospillet stablet på benene. To af de frivillige var Bodil Post og Jennys mand Erling Larsen, der solgte bankoplader. Knap en halv time inden start, havde de solgt omkring 700 plader. - Vi hjælper, fordi det jo går til et godt formål, sagde Bodil Post. Formålet er at støtte fritidscenteret med nye aktiviteter, og der er mulighed for at komme med ønsker til støtteforeningen om nye ting til hallen. Foruden at sælge bankoplader har de frivillige også hjulpet med at bage kager og smøre smørrebrød. 140 stykker højbelagte plus 20 ostemadder var gjort klar. Da bankospillet begyndte, var der kun syv stykker smørrebrød tilbage og ingen ostemadder.

Bodil Post og Erling Larsen solgte bankoplader. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Spillerne Veninderne Inge Lehmann fra Lindknud og Ingrid Pedersen fra Torsten mellem Bække og Egtved havde begge valgt at bruge deres aften i Vorbasse. - Det var Ingrid, der tog mig med, og det er første gang, jeg er her, sagde Inge. Selvom det var første gang, hun spillede banko i Vorbasse, var det bestemt ikke det første bankospil, hun deltog i. - Jeg har spillet banko i 30 år. Jeg var både til banko i går, i søndags og i torsdags, sagde Inge grinende og tilføjede: - Nu hvor jeg er alene, er det en måde, hvorpå jeg kommer ud og møder andre mennesker. For fynboerne Jette Andersen, datteren Josefine Madsen og Josefines veninde Anne Marxen var det ikke første gang, de var til banko i Vorbasse. - Vi har været til det et par gange, fordi det er meget hyggeligt, sagde Jette Andersen De var alle tre på ferie på campingpladsen, og Jette var blevet overtalt af de to 15-årige piger til at tage med. - Vi syntes, det kunne være hyggeligt, forklarede Josefine.

Veninderne Josefine Madsen og Anne Marxen (længst til højre) sammen med Jette Andersen (over for pigerne). Foto: Kristina V. Skjoldborg

Opråberen Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), var som sædvanlig opråber, og ud af de 10 år, har det kun glippet én gang. - Og det gentager sig aldrig, sagde Henrik Dam Kristensen med et smil, og var klar til endnu engang at råbe tallene op til bankospillet. - De "rigtige" opråbere, vil nok synes, det går for langsomt, men jeg gør det, så alle kan være med, sagde Henrik Dam Kristensen, der så frem til en hyggelig aften. Trods sin nye titel som Folketingets formand, gjorde han det klart, at bankospillet ville være som det plejede. - Jeg laver ikke om på tallene, forsikrede han endnu engang med et smil.

Inger Donslund og Henrik Dam Kristensen. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Inge Lehmann (tv) og Ingrid Pedersen. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Banko! Foto: Kristina V. Skjoldborg

Bankospil i Vorbasse i forbindelse med markedsugen. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Bankospil i Vorbasse. Foto: Kristina V. Skjoldborg