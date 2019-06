Filskov: En beboer på en adresse på Blåbjergvej ved Filskov havde natten til onsdag en noget særlig oplevelse.

Klokken 1.39 blev manden vækket, da han hørte muh'en fra sin have, og da han kiggede ud af vinduet, kunne han konstatere, at otte køer var gået ind i hans have. Manden kontaktede politiet og fortalte om de ubudne gæster, men inden ordensmagten fik taget affære, fik manden selv kontakt til den nærliggende landmand, som ejer køerne. Han sørgede for, at dyrene blev hentet hjem igen, så beboeren på Blåbjergvej kunne fortsætte sin nattesøvn.