Oprydning: Handelsstandsforeningen tager ukrudtet

Grindsted: Onsdag den 3. juli klokken 17.45 rykker Grindsted Handelsstandsforening ud med hakker, lugejern, koste og skovle i midtbyen.

Der er nemlig dømt arbejdsaften, hvor målet er at få midtbyen til at se pæn og indbydende ud forud for sommerens mange store events i Grindsted.

Det er især ud for de tomme butikker i midtbyen, at ukrudtet flere steder står højt og der trænger også til at blive fejet og gjort en smule rent.

- Det er jo ejernes ansvar at sørge for, at der ser pænt ud. Men når de nu ikke gør det, så må vi selv smøge ærmerne op, så Grindsted ser ren og pæn ud, når der forhåbentlig kommer mange gæster i løbet af sommeren til vores events, siger formanden for Grindsted Handelsstandsforening, Jonas Pedersen.

Det er dog ikke kun de forretningsdrivende, der bliver hilst velkommen til arbejdsaftenen.