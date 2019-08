De er klar til at stille op

Følgende har tilkendegivet, at de er villige til at stille op til en ny bestyrelse i Grindsted Haveforening: Helle Frølund, Laila Andersen, Benny Lorentsen, Nasim Bahar, Verner Andersen og Peter Klentz.



Et nyligt afholdt fællesmøde viste, at der blandt haveejerne er adskillige ønsker for fremtiden: Nye toiletter, en plan for legepladsen, plan for de grønne områder, behov for ordensreglement, indsats mod tyveri og hærværk i området, opsætning af bom samt indsigt i foreningens økonomi.