Opfordring til at melde sig ud: Venstre vil af med Lars Hansen

Lars Hansen, der flere gange har stemt imod partilinjen i Venstre i Billund Kommunes byråd, er ikke længere velkommen i partiet. Hovedbestyrelsen har opfordret Grindsted-politikerne til at melde sig ud.

Billund Kommune: Hovedbestyrelsen for Venstre i Billund Kommune vil af med byrådsmedlem Lars Hansen.

I en kortfattet pressemeddelelse skriver bestyrelsen, at den torsdag aften har mødtes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Her har bestyrelsen besluttet at opfordre byrådsmedlem Lars Hansen til at melde sig ud af Venstre.

Som begrundelse angiver bestyrelsen kun, at: "Det er bestyrelsens opfattelse, at han (Lars Hansen, red.) modarbejder Venstres interesser. Lars Hansen er orienteret herom. Bestyrelsen forventer, at Lars Hansen følger opfordringen.