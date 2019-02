Operationer giver sækkevis af plastik og papir: Grindsted Sygehus skal sortere affald bedre

Regionsrådet har drøftet et forslag fra Venstre om at sikre bedre genanvendelighed af plastic på regionens matrikler. Det betyder, at Grindsted Sygehus kan komme i gang med at sortere affald.

Den oplevelse er baggrund for, at han sammen med resten af Venstregruppen nu har foreslået regionsrådet at gøre noget ved affaldssorteringen på alle matrikler i Region Syddanmark, herunder på Grindsted Sygehus.

- Så kom vi til at tale om, hvad der skulle ske med det krus, og med alt det affald, der var efter operationen. Jeg var med til en simpel håndoperation, som tog et kvarter, og der var en hel sæk med plastic og papiraffald bagefter, fortæller han.

Grindsted: Da regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard var i praktik på Grindsted Sygehus, blev han lidt bleg ved synet af en nål, der var i sving under en operation. Han fik et glas saftevand stukket i hånden i plastikkrus.

Genanvendelse og FN

- Det er både ressourcekrævende og bekosteligt, når store mængder affald hver dag skal bortskaffes fra Region Syddanmarks matrikler. Det er det både for sygehusenes økonomi - og i endnu højere grad for vores klima. Venstre ønsker, at Region Syddanmark skal gøre endnu mere for den grønne omstilling og for at begrænse CO2-udledningen.

- Derfor bør Region Syddanmark sikre, at der i højere grad sker affaldssortering, og at mest muligt genanvendes på vores matrikler. Venstre foreslår derfor helt konkret, at der som et led i arbejdet med FN's verdensmål og den kommende klimastrategi udarbejdes en handleplan for affaldssortering og genanvendelse af f.eks. plastmaterialer på regionens institutioner, herunder sygehusene, hedder det i forslaget fra Venstre.