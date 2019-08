Op på mærkerne igen

Grindsted: Mange spændende mødeaftener venter medlemmerne i Grindsted Frimærkeklub, når en ny sæson går i gang mandag 2. september. Her får klubben besøg af Søren Chr. Jensen, som vil berette om "Den russiske censur i Torneå", en historisk fortælling om 1. verdenskrig og krigscensur.

En række foredragsholdere vil vise og fortælle om deres samlerområde i løbet efteråret og en bytte/auktionsdag bliver der også mulighed for at deltage i. Klubben har modtaget meget materiale fra tre boer efter tidligere medlemmer, så der er nok at byde på og give væk som præmie. Ved hvert møde trækkes lod blandt tilstedeværende medlemmer om en mødepræmie. Desuden holder klubben amerikansk lotteri ved møderne og en årlig mesterskabskonkurrence. Sidste års mester blev Jens Sønderskov med planchen "Jernbanernes historie i Danmark."

Medlemstallet er dalende, så klubben håber, at flere får interesse for at komme med - man må gerne invitere sine venner med. Alle møder foregår mandage på Mødestedet, hvor dørene åbnes kl. 19 så der er tid til lidt bytte og hygge før møderne går i gang kl. 20./HAS