Op ad bakke: Flere krav gør det svært for lille virksomhed

Hos Aktiv Leg, som producerer legeredskaber til legepladser, oplever de, at det kan være vanskeligt at komme ind på markedet, når man bare er en lille spiller.

Hejnsvig: Det kan være op ad bakke at være selvstændig erhvervsdrivende med en mindre virksomhed. Det ved de alt om hos virksomheden Aktiv Leg, der hører hjemme mellem Grindsted og Hejnsvig. Her har man de seneste 19 år beskæftiget sig med produktion af redskaber til legepladser, og her oplever man, hvordan det er vanskeligt at være en lille spiller på det store marked.

Erik Poulsen grundlagde for 19 år siden virksomheden sammen med sin hustru Britta. Siden er parrets to sønner blevet en del af medarbejderstaben, som i alt tæller seks personer. I det lille familieforetagende beskæftiger de sig med legeredskaberne, fordi de brænder for det - også selvom det til tider kan være op ad bakke.

En af årsagerne er, at kunderne - ofte kommuner - laver indkøbsaftaler, hvor de i en given årrække forpligter sig til at købe varerne af bestemte leverandører. Det gør det vanskeligt for en lille spiller som Aktiv Leg at komme ind på et marked, der er præget af få meget store aktører.

- For at komme ind på sådan et marked, kræver de erfaring. Men hvordan skal en nyopstartet virksomhed få den erfaring, når man ikke kan få lov til at levere, lyder det spørgende fra Erik Poulsen.