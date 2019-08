Onemanshow for voksne og workshops der flytter

Workshop og danseshow

Paul Gordon, internationalt anerkendt danser og performer og Balletskolens balletmester, står for to gratis arrangementer i anledning af Trekantområdets Festuge.Workshop i Dance Acrobatic for drenge og piger fra 11 år og op: fredag 22. august kl. 15.30-17 samt lørdag 24. august kl. 12-15. Visning på Torvet i Billund kl. 14.30. Man melder sig til begge dage.Læs mere på www.billundkultur.dk Onemanshow for voksne "Mad at Dance": fredag 23. august kl. 19.30 i Teatersalen, Billund Centret, Hans Jensensvej 6 c, Billund.