Områdedirektør i sparekasse fylder 60 år

Ejnar Hansen arbejdede først som revisor, indtil han i 1985 fik lyst til at stifte nærmere bekendtskab med den finansielle sektor. Efter en årrække hos Sparekassen Sydjylland og et job som afdelingsleder i BG Bank i Grindsted, blev han i 1999 ansat i Den Jyske Sparekasse. De første 10 år som erhvervsrådgiver, og siden hen som privatkundechef og filialdirektør. I 2018 tog han endnu et skridt i karrieren, da han blev udnævnt til områdedirektør for driftsenhed Vejle, der omfatter filialerne i Vejle, Kolding og Jelling.

Vidt omkring

- Jeg har været vidt omkring i de år, jeg har været i sparekassen - både fagligt og ledelsesmæssigt. Det, der har været en vigtig faktor for mig i mit arbejde, er muligheden for indflydelse. Og ikke mindst sparekassens lokale forankring og arbejde for den lokale udvikling. Derfor har jeg også tidligere været engageret i den lokale handelsstandsforening i Grindsted. Nu er det knap et år siden, at jeg skiftede arbejdsplads, og jeg har lært både medarbejderne og byen godt at kende. Der er mange tilflyttere i byen med vidt forskellige baggrunde, som henvender sig til sparekassen for at høre, hvad vi kan tilbyde dem, fortæller Ejnar Hansen i en pressemeddelelse.

Privat bor Ejnar Hansen i Grindsted sammen med hustruen Petra. Parret har sammen tre børn og lige om lidt kommer det femte barnebarn. Cykling er en stor fritidsinteresse, og sommerhuset i Henne er ofte udgangspunktet for ture langs Vesterhavet.