Omme Lift udvider til fremtiden: - Vi håber på mindre regn i 2018

Sdr. Omme: Snart kan de over 100 medarbejdere på Omme Lift få mere plads at bolte sig på.

Hen over de seneste måneder har håndværkere nemlig været i gang med en 265 kvadratmeter udvidelse af virksomhedens domicil i Sdr. Omme.

Anledningen er en stærk tro på fremtiden i virksomheden, som producerer personlifte.

- Vi satser på udvikling. Som så mange andre her i området, kan det dog være meget svært at få de ønskede medarbejdere - specielt dem med lidt mere uddannelse. Men det er absolut lykkes for os nu, så vi er ved at være på plads, fortæller direktør Harry Lorentsen.

Virksomheden har tidligere længe søgt efter kvalificeret arbejdskraft, men i 2017 er det lykkes at ansætte yderligere to ingeniører og to konstruktionsteknikere.

- Så det, sammen med det øvrige pladsbehov, vi har haft, betyder, at vi udvider. Vi har sådan set haltet bagud med ordentlige forhold til indkøb- og planlægningsafdelingen, og det er jo det mindste, man kan kræve, for at man kan tiltrække de gode medarbejdere, siger Harry Lorentsen.